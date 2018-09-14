Порошенко о прощании с Россией: "До свидания, наш ласковый Мишка"

Фиксация в Конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО является сигналом не только для украинского общества о твердости намерений, но и месседжем западным партнерам.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на 15-й Ежегодной конференции YES.

"Нынешний саммит НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу крупной европейской страны, и инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции - это не только сигнал обществу о твердости намерений. Это не только намерение лишний раз помахать ручкой Москве: «До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес!» Это месседж и нашим западным партнерам: вы неоднократно уже нам сказали, что двери открыты. На закрытом заседании саммита абсолютно все руководители Евросоюза твердо подчеркнули: "Господин Президент, двери НАТО для вас открыты". А мы никогда и не сомневались, откровенно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов", - сказал Порошенко.

Он добавил, что наши европейские и евроатлантические стремления следует рассматривать в более широком мировом и европейском контексте. "Не только нам нужен Евросоюз и не только нам нужно НАТО. Ровно настолько же мы необходимы им. Не только НАТО даст нам действенные гарантии безопасности, но и мы с нашей новой армией... существенно укрепим восточный натовский фланг", - убежден Президент.

Он подчеркнул, что в Альянс Украина идет не с пустыми руками, а де-факто предлагает этому оборонному блоку одну из сильнейших армий континента.

"И главное, у нас есть уникальный опыт, как защищаться и, я отброшу дипломатию, как бить российского агрессора", - резюмировал Порошенко.