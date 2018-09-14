Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4487190-poroshenko-soobshhil-budet-li-on-ballotirovatsya-na-vtoroy-prezidentskiy-srok.html
Порошенко сообщил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок
10:44 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua
Новости Украины: Петр Порошенко сообщит, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, когда начнется избирательная кампания.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявит о том, будет ли участвовать в намеченных на весну 2019 года выборах главы государства, после начала избирательной кампании.
"Когда начнется избирательная кампания", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве в кулуарах организованной Фондом Виктора Пинчука 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), отвечая на вопрос о том, когда он объявит о походе на президентские выборы.
Кроме того, президент отметил, что Соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.
Телеграф