Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4502926-kurs-valyut-ot-nbu-v-ukraine-podesheveli-dollar-i-evro.html
Курс валют от НБУ: в Украине подешевели доллар и евро
08:05 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 18 сентября: 100 USD – 2812,6754 гривни; 100 EUR – 3282,6735 гривни.
На вторник, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.
Курс евро также снизился – на 8 копеек и составил 32,82 грн/€.
Курсы валют на 18.09.2018:
100 долларов США – 2812.6754
100 евро – 3282.6735
100 польских злотых – 764.2122
10 российских рублей – 4.1244
100 швейцарских франков – 2921.5677
100 юаней – 409.6225
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
Телеграф