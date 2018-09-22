Бюджет-2019: Кабмин прогнозирует существенный рост "местных доходов"

В 2019 году доля местных бюджетов в сводном бюджете страны должна составлять 51%. Об этом на заседании Координационного Совета доноров по вопросам децентрализации заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

"Благодаря бюджетной децентрализации, собственные доходы местных бюджетов всех уровней выросли в 3,4 раза - с 68,6 млрд грн в 2014 году до 231 млрд грн в 2018 году. В соответствии с поданным в парламент проектом бюджета-2019 доходы местных бюджетов в следующем году вырастут до 291,1 млрд гривень. Также мы сохранили все направления государственной поддержки развития громад и регионального развития. И с их учетом весь консолидированный финансовый ресурс местных бюджетов прогнозируемо составит около 652 млрд грн", - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что существенными новациями местных бюджетов на следующий год станут поступления НДФЛ (налога на доходы физических лиц) от доходов за сдачу физическими лицами в аренду земельных участков или паев налоговым агентам; зачисление 5% рентной платы за добычу полезных ископаемых общегосударственного значения; сохранение зачисления 13,44% акцизного налога с горючего в местные бюджеты и тому подобное.