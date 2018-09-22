Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4517488-ofitsialnyiy-kurs-grivnyi-ot-nbu-na-22-sentyabrya.html
Официальный курс гривны от НБУ на 22 сентября
Новости Бизнеса: Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару неизменным, на 24 сентября курс гривни установлен на уровне 28,06 гривни.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 сентября установлены на таком уровне:
- 28.061850 грн за доллар;
- 33.025991 грн за евро;
- 0.422160 грн за российский рубль;
- 37.279593 грн за фунт стерлингов.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 сентября на уровне 28,06 гривни. 21 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 28,05-28,07 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06-28,09 гривни за доллар.
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