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Официальный курс гривны от НБУ на 22 сентября

Гривни и доллары
10:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Национальный банк оставил официальный курс гривни к доллару неизменным, на 24 сентября курс гривни установлен на уровне 28,06 гривни.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 сентября установлены на таком уровне:

  • 28.061850 грн за доллар;
  • 33.025991 грн за евро;
  • 0.422160 грн за российский рубль;
  • 37.279593 грн за фунт стерлингов.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 сентября на уровне 28,06 гривни. 21 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 28,05-28,07 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06-28,09 гривни за доллар.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 22 сентября, Курс валют, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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