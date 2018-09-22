Официальный курс гривны от НБУ на 22 сентября

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 сентября установлены на таком уровне:

28.061850 грн за доллар;

33.025991 грн за евро;

0.422160 грн за российский рубль;

37.279593 грн за фунт стерлингов.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 сентября на уровне 28,06 гривни. 21 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 28,05-28,07 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,06-28,09 гривни за доллар.