Курс валют от НБУ: евро подскочил в цене

а пятницу, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.

Курс евро в то же время значительно повысился – на 22 копейки и составил 33,02 грн/€.

Курсы валют на 20.09.2018:

100 долларов США – 2806.1850

100 евро – 3302.5991

100 польских злотых – 769.3883

10 российских рублей – 4.2216

100 швейцарских франков – 2919.5537

100 юаней – 409.9603

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.