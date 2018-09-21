День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Климкин о венгерских паспортах: Это вызов национальной безопасности
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

Курс валют от НБУ: евро подскочил в цене

Курс валют от НБУ
09:05 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 21 сентября: 100 USD – 2806,1850 гривни; 100 EUR – 3302,5991 гривни.

а пятницу, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.

Курс евро в то же время значительно повысился – на 22 копейки и составил 33,02 грн/€.

Курсы валют на 20.09.2018:

100 долларов США – 2806.1850

100 евро – 3302.5991

100 польских злотых – 769.3883

10 российских рублей – 4.2216

100 швейцарских франков – 2919.5537

100 юаней – 409.9603

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Валюта, Доллар, Евро, Курс валют, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 21 сентября, НБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Курс криптовалют на 20 сентября: Bitcoin вырос в цене Порошенко о дефиците рабочей силы в Украине Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта

Последние новости

В матче против Ворсклы наставник Арсенала установил рекорд Лиги Европы Правительство представит Раде проект госбюджета "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
09:43 Прайс - Кузьмин: дуэль взглядов (Видео)
09:42 Кривляки: смешные лица людей на американских горках
09:41 Альварес после победы над Головкиным не получит титул по версии IBO
09:32 В сети появился трейлер нового хоррор-сериала "Призраки дома на холме" (Видео)
09:27 Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь