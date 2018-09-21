Курс валют от НБУ: евро подскочил в цене
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 21 сентября: 100 USD – 2806,1850 гривни; 100 EUR – 3302,5991 гривни.
а пятницу, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.
Курс евро в то же время значительно повысился – на 22 копейки и составил 33,02 грн/€.
Курсы валют на 20.09.2018:
100 долларов США – 2806.1850
100 евро – 3302.5991
100 польских злотых – 769.3883
10 российских рублей – 4.2216
100 швейцарских франков – 2919.5537
100 юаней – 409.9603
Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.