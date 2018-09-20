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Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта
08:45 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 20 сентября: 100 USD – 2812,0205 гривни; 100 EUR – 3280,7843 гривни.
На четверг, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.
Курс евро также подешевел – на 12 копеек и составил 32,80 грн/€.
Курсы валют на 20.09.2018:
100 долларов США – 2812.0205
100 евро – 3280.7843
100 польских злотых – 763.8435
10 российских рублей – 4.1964
100 швейцарских франков – 2902.3216
100 юаней – 410.1852
Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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