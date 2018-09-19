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Курс валют на 19 сентября: Нацбанк понизил гривню
09:04 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay/pasja1000
Новости Бизнеса: На среду, 19 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн//$.
Национальный банк Украины на среду, 19 сентября 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 2 копейки - до 28,1510 грн за доллар против 28,1268 грн за доллар во вторник.
Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Курсы валют на 19.09.2018:
100 долларов США – 2815.1007
100 евро – 3292.8233
100 польских злотых – 765.6304
10 российских рублей – 4.1550
100 швейцарских франков – 2928.2555
100 юаней – 409.9784
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Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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