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Курс валют на 19 сентября: Нацбанк понизил гривню

Курс валют на 19 сентября
09:04 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay/pasja1000

Новости Бизнеса: На среду, 19 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн//$.

Национальный банк Украины на среду, 19 сентября 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 2 копейки - до 28,1510 грн за доллар против 28,1268 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Курсы валют на 19.09.2018:

100 долларов США – 2815.1007

100 евро – 3292.8233

100 польских злотых – 765.6304

10 российских рублей – 4.1550

100 швейцарских франков – 2928.2555

100 юаней – 409.9784

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 19 сентября, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют на 19 сентября, Нацбанк, НБУ.
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