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В Украине разница оплаты труда составляет до 30% не в пользу женщин

Присяга
16:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/theministryofdefence.ua

Новости Бизнеса: По последним данным, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине составляет до 30%, часто женщинам указывают не те должности в трудовых книжках.

В Украине разрыв в оплате труда женщин и мужчин на сегодня составляет до 30% не в интересах женщин. Об этом сообщила Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

В частности, на замечание о том, что женщина-снайпер на войне получает меньше мужчины, Левченко сказала: "А вы знаете, что женщина-снайпер по документам может значиться как повариха и кто-то там еще. Вообще-то разрыв в оплате за труд равной ценности женщинам и мужчинам сегодня составляет до 30% не в интересах женщин. И это также сфера, которая требует вмешательства государства".

По ее словам, в Украине женщины и сейчас работают на шахтах, только им нередко это не пишут в трудовых книжках - и они не получают надлежащие шахтерам льготы и надбавки.

В то же время, добавила Левченко, в интернатах для людей преклонного возраста, в интернатах для детей, в домах малютки, в отделениях, где находятся дети, родившиеся с инвалидностью и отказники, работают исключительно женщины.

"И мне кажется, более сложной работы, чем работа санитарки, няни, медицинского работника в социальных учреждениях, больницах, хосписах, где находятся умирающие от рака или других болезней, нет. Но там работают только женщины, и зарплата там - одна из самых низких. Просто у нас не принято об этом говорить...", - отметила Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики.

Левченко сообщила, что после отмены в конце 2017 года запрета женщинам занимать около 450 профессий, появилась первая женщина-водолаз. "Она много лет мечтала об этом, она имеет для этого квалификацию - и ей было запрещено, потому что это - "вредная робота", - отметила Левченко.

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По ее словам, тема расширения экономических возможностей женщин очень важна и для реформирования национального сектора безопасности и обороны. Например, у более 90 процентов армий стран-членов НАТО нет ограничений для женщин - то есть, все военные должности и профессии в армиях стран-членов НАТО открыты для женщин, подчеркнула она, напомнив, что в начале сентября Верховная Рада Украина проголосовала законопроект № 6109, которым также снимаются такие ограничения.

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Новости Бизнеса, Гендерная политика, Женщины, Заработная плата, Мужчины, Разрыв оплаты труда, Украина.
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