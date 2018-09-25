В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту

В Украине с 25 сентября введена в обращение обновленная 20-гривневая банкнота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Так, с сегодняшнего дня 20-гривневая банкнота образца 2018 года становится законным платежным средством. Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года.

Регулятор отмечает, что украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Также сообщается, что этими банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные старые купюры. Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).