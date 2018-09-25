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Новости: В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту
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В Украине ввели в обращение новую 20-гривневую банкноту

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НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен
10:49 Сегодня Телеграф
Фото: пресс-служба НБУ

Новости Бизнеса: 25 сентября Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен.

В Украине с 25 сентября введена в обращение обновленная 20-гривневая банкнота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Так, с сегодняшнего дня 20-гривневая банкнота образца 2018 года становится законным платежным средством. Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года.

Регулятор отмечает, что украинцам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

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 Также сообщается, что этими банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные старые купюры. Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 в наличном обороте находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 20 гривень, Банкноты, Купюра, НБУ, Номинал.
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