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Курс криптовалют на 25 сентября: рынок резко обвалился

Курс криптовалют на 25 сентября
13:48 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина 25 сентября, как и курсы других основных криптовалют, значительно обвалились.

Во вторник, 25 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты резко опустились в цене. Кроме того, резко (+1,7%) подскочила доля биткоина в общем объеме криптовалют – до 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 13:00 по Киеву.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 2,75% до $6 431, капитализация 111 192 млрд долларов.

Ethereum опустился на 9,65%, подешевел до 210,83 доллара, капитализация второй криптовалюты — 21 541 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,450 доллара, опустился на 14,25%, капитализация —17 956 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 5,96% и составил 438,56 доллара, капитализация — 7 616 млрд.

EOS опустился на 9,27%, стоимость — 5,15 доллара, капитализация — 4 666 млрд.

Stellar  подешевел в цене за 24 часа на 7,84%, цена — 0,237 доллара и капитализация — 4 471  млрд доллара.

Litecoin подешевел на 4,18% до 55,46 доллара, капитализация — 3 241 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 816 млрд, подорожание составило 0,27%.

Cardano упал в цене на 8,19%, стоимость — 0,077 доллара, капитализация —1 996 млрд.

Monero понизился в цене на 4,27%, стоимость - $112,25, капитализация - $1 844 млрд.

Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $1,1 млн, Bitcoin Саsh – $374 млн, EOS – $742 млн,  Stellar– $123 млн, Litecoin– $299 млн, Tether– $3,0 млрд, Cardano– $80 млн, Monero– $31 млн.

 Общая капитализация всех криптовалют обвалилась до $208,7 млрд.

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Новости Бизнеса, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Zcash, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 25 сентября.
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