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Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины
19:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По состоянию на 25 сентября объем облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) составляет 634 млрд грн.

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 27 млн грн, 20 млн долл. и 1 млн евро. Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 634 млн грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,707 млн грн, 20,132 млн долл. и 1,265 млн евро.

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 182, 280 и 343 дня со средневзвешенной доходностью 18,5% годовых.

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Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 266 и 665 дней с доходностью 5,95% годовых. Средства в евро привлечены на 427 дней с доходностью 4,07% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 634,499 млн грн.

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Новости Бизнеса, Министерство финансов Украины, Минфин, ОВГЗ, Украина.
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