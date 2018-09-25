Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 27 млн грн, 20 млн долл. и 1 млн евро. Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 634 млн грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 26,707 млн грн, 20,132 млн долл. и 1,265 млн евро.

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 182, 280 и 343 дня со средневзвешенной доходностью 18,5% годовых.

Средства в долларах привлечены посредством продажи облигаций на 266 и 665 дней с доходностью 5,95% годовых. Средства в евро привлечены на 427 дней с доходностью 4,07% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 634,499 млн грн.