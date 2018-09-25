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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь

Финансирование пенсий
19:12 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В сентябре на выплату пенсий было направлено 29,8 млн грн.

Пенсионным фондом Украины 25 сентября согласно графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу правительства.

Финансирование пенсий октября начнется 2 числа, а выплата - с 4 октября по установленному графику.

В частности, по данным министерства, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью состоянию на 1 января 2018 года составляла 2 480,46 грн, при этом по состоянию на 1 июля он вырола до 2 562,40 грн, или на 3,3%.

Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко начал участие во главе официальной делегации в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств, которая торжественно открылась утром во вторник в Нью-Йорке.

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Новости Бизнеса, Пенсии за сентябрь, Пенсионные выплаты, Украина, Финансирование пенсий.
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Финансовые новости

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