Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь

Пенсионным фондом Украины 25 сентября согласно графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу правительства.

Финансирование пенсий октября начнется 2 числа, а выплата - с 4 октября по установленному графику.

В частности, по данным министерства, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью состоянию на 1 января 2018 года составляла 2 480,46 грн, при этом по состоянию на 1 июля он вырола до 2 562,40 грн, или на 3,3%.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко начал участие во главе официальной делегации в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств, которая торжественно открылась утром во вторник в Нью-Йорке.