Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"

Отказ в субсидии гражданам с меньшими доходами, чем минимальная заработная плата, является неправомерным. Об этом сообщает Економическая Правда с ссылкой на пресс-службы Министерства социальной политики.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, у таких граждан есть возможность обратиться к Комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий.

Таким образом, информируют в ведомстве, если Единый социальный взнос уплачивается в полном объеме, Комиссия в доход посчитает три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии.

В случае, если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, граждане имеют возможность оформить субсидию на общих условиях без рассмотрения дела Комиссией.