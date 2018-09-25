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Стало известно, куда обращаться за субсидией тем, кто получает меньше "минималки"

Субсидия
15:53 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минсоцполитики сообщили, что субсидию рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы.

Отказ в субсидии гражданам с меньшими доходами, чем минимальная заработная плата, является неправомерным. Об этом сообщает Економическая Правда с ссылкой на пресс-службы Министерства социальной политики.

 

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, у таких граждан есть возможность обратиться к Комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий.

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Таким образом, информируют в ведомстве, если Единый социальный взнос уплачивается в полном объеме, Комиссия в доход посчитает три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии.

В случае, если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, граждане имеют возможность оформить субсидию на общих условиях без рассмотрения дела Комиссией.

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Новости Украины, Минимальная заработная плата, Субсидия, Украина.
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