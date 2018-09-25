Медвузы смогут самостоятельно формировать учебные планы

Министерство здравоохранения Украины привело нормативно-правовые акты, регламентирующие содержание учебных планов учреждений высшего медицинского образования, в соответствие с законом Украины "О высшем образовании", предоставив вузам возможность самостоятельно формировать такие планы.

Соответствующий приказ №1696 от 18 сентября 2018 обнародован на сайте ведомства.

Согласно п.4 ст.10 закона "О высшем образовании" вуз по каждой специальности на основании образовательной программы разрабатывает учебный план, определяющий перечень и объем учебных дисциплин, последовательность их изучения, форму проведения учебных занятий. Однако устаревшие нормы не позволяли учебным заведениям существенно отступать от типовых учебных планов.

"Формирование учебных планов должно относиться к компетенции учреждений высшего медицинского образования и не должно регламентироваться министерством, вузы должны иметь возможность быстро реагировать на развитие медицины, адаптировать свои учебные планы, учитывая передовые мировые тенденции", - отмечено в сообщении Минздрава.

Как сообщалось, новая редакция закона "О высшем образовании" была принята Верховной Радой 1 июля 2014 года.