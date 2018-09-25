НБУ ожидает решения по тарифам на газ для получения транша МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) настроен оптимистично в отношении продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил глава НБУ Яков Смолий на встрече с банкирами во вторник, комментируя итоги работы миссии МВФ в Киеве.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета", - цитирует его слова пресс-служба центробанка.

Ранее, с 6 по 19 сентября, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом работала в Киеве. По ее итогам фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. "Соответствующие обсуждения продолжаются", - сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

В апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 80%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

В настоящее время обсуждается вопрос досрочного прекращения программы EFF и открытия более краткосрочной программы stand by для поддержки макрофинансовой стабильности Украины на период с конца 2018 по начало 2020 года, когда страна будет проходить через выборы президента и парламента и формирование нового правительства.