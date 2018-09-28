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МЭРТ прогнозирует, что инфляция до конца года ускорится

Рынок
15:02 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По прогнозам Министерства экономического развития, до конца 2018 года уровень инфляции ускорится, но будет в пределах прогнозируемого уровня.

В Министерстве экономического развития прогнозирует, что к концу года инфляция ускорится, передает министерство.

"До конца 2018 года стоит ожидать определенного ускорения (в пределах прогнозируемого уровня) инфляции (в годовом измерении) на фоне ослабления эффекта сезонной дефляции на плодоовощную продукцию, оживление деловой активности и под влиянием определенной девальвации в августе", — отметили в Минэкономразвития.

Основными рисками для такой тенденции МЭРТ называет:

  • высокую волатильность цен на мировых торговых площадках, в частности на рынке нефти и агропродукции, что формирует неуверенность предпринимателей и может быть опасным для внутреннего рынка;
  • значительную девальвацию (на фоне необходимости выполнения долговых обязательств);
  • рост издержек производства (с учетом более прогнозируемого удорожания сырьевых/промежуточных товаров, влияния внешнего фактора, высокой стоимости кредитования) и их ускоренного переноса на потребительские цены.

Напомним, в Совете НБУ прогнозируют, что девальвация гривны не будет иметь существенного влияния на динамику инфляции. В течение I — IV квартала 2019 года инфляция должна снизиться с 5,75% ± 2 п.п. в марте до 5% ± 1 п.п. на конец декабря. Основные принципы определяют количественную цель по инфляции — 5% в среднесрочной перспективе.

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Новости Бизнеса, МЭРТ, Прогноз, Сезонная дефляция, Уровень инфляции, Ускорение.
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