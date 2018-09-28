Доходы и расходы: как изменился бюджет украинцев за 3 месяца

Доходы и расходы украинцев во II квартале выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

В частности, по данным Госстата, во II квартале 2018 года доходы населения выросли на 25,9% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года, расходы и сбережения также увеличились на 25,9%.

При этом, доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы — 745,6 млрд грн, прирост сбережений — 13 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.

В августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года реальные зарплаты в Украине выросли на 15,7%.