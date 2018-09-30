Кабмин рассчитывает на существенный рост экономики в 2019 году
Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство в 2019 году ожидает рост экономики на уровне 3%, а инфляцию - меньше 8%.
Поданный правительством своевременно и в соответствии с требованиями законодательства проект Госбюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Украины Гройсман, сообщает Правительственный портал.
"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", – сказал Гройсман.
Он напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляцию меньше 8%.
"Единственный вопрос, который беспокоит, – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", – отметил глава правительства.
По данным Кабмина, правительство, среди прочего, закладывает в проект Госбюджета расходы на безопасность и оборону свыше 209 млрд грн, общие расходы на образование – 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог – 56 млрд грн. По данным Госстата, во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.