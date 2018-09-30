День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Кабмин рассчитывает на существенный рост экономики в 2019 году

Владимир Гройсман проводит заседание Кабмина
12:05 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство в 2019 году ожидает рост экономики на уровне 3%, а инфляцию - меньше 8%.

Поданный правительством своевременно и в соответствии с требованиями законодательства проект Госбюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Украины Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", – сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляцию меньше 8%.

"Единственный вопрос, который беспокоит, – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", – отметил глава правительства.

По данным Кабмина, правительство, среди прочего, закладывает в проект Госбюджета расходы на безопасность и оборону свыше 209 млрд грн, общие расходы на образование – 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог – 56 млрд грн.  По данным Госстата, во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Инфляция, Прогноз, Проект госбюджета-2019, Рост экономики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Госстат за август: сколько в среднем получают украинцы МЭРТ прогнозирует, что инфляция до конца года ускорится ЕБРР прокредитует "Троллейбусное депо №2" Харькова

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь