Кабмин рассчитывает на существенный рост экономики в 2019 году

Поданный правительством своевременно и в соответствии с требованиями законодательства проект Госбюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Украины Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", – сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляцию меньше 8%.

"Единственный вопрос, который беспокоит, – вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", – отметил глава правительства.

По данным Кабмина, правительство, среди прочего, закладывает в проект Госбюджета расходы на безопасность и оборону свыше 209 млрд грн, общие расходы на образование – 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог – 56 млрд грн. По данным Госстата, во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.