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Курс криптовалют на 30 сентября: все валюты подорожали
12:52 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: По данным за последние 24 часа, курсы основных криптовалют существенно выросли, только курс Monero снизился на 0,33%.

В субботу, 29 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты выросли в цене. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,65% – до $6 590, Ethereum подорожал на 2,14%, до $233, Ripple вырос на 9,51%, до $0,592, Bitcoin Саsh поднялся на 1,76%, до $537.

 

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin вырос на 0,65% до $6 590, капитализация 113 992 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 2,14%, подорожав до 233,16 доллара, капитализация второй криптовалюты — 23 846 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,592 доллара, вырос на 9,51%, капитализация — 23 614 млрд.

Bitcoin Cash вырос в цене на 1,76 % и составил 537,74 доллара, капитализация — 9 344 млрд.

EOS подорожал на 1,05%, стоимость — 5,75 доллара, капитализация — 5 215 млрд.

Stellar вырос в цене за 24 часа на 2,24%, цена — 0,256 доллара и капитализация — 4 824 млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 0,09% до 60,76 доллара, капитализация — 3 555 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 802 млрд, рост составил - 0,10%.

Cardano вырос в цене на 2,23%, стоимость — 0,085 доллара, капитализация — 2 217 млрд.

Monero снизился в цене 0,33%, стоимость - $115,18, капитализация - $1 894 млрд.

Курс криптовалют на 29 сентября: практически все валюты подешевели

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,042 млрд, Ethereum – $1,922 млрд, Ripple – $ 1 194 млн, Bitcoin Саsh – $468 млрд, EOS – $595 млн, Stellar– $55 млн, Litecoin– $363 млн, Tether– $2,961 млрд, Cardano– $49 млн, Monero– $28 млн.

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Новости Бизнеса, 30 сентября, Bitcoin, Bitcoin Саsh, Ethereum, Monero, Ripple, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 30 сентября.
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