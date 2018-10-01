Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4545804-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-1-oktyabrya-nbu-ukrepil-grivnyu.html
Официальный курс валют на 1 октября: НБУ укрепил гривню
11:03 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на понедельник, 1 октября, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки.
НБУ на понедельник, 1 октября 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Основные курсы валют на 1 октября установлены на таком уровне:
- 28.269931 грн за доллар;
- 32.725272 грн за евро;
- 0.431010 грн за российский рубль;
- 36.881857 грн за фунт стерлингов.
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Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу, гривни к евро установлен на уровне 32,7253 грн против 33,1288 грн 28 сентября.
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