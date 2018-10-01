Официальный курс валют на 1 октября: НБУ укрепил гривню

НБУ на понедельник, 1 октября 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Основные курсы валют на 1 октября установлены на таком уровне:

28.269931 грн за доллар;

32.725272 грн за евро;

0.431010 грн за российский рубль;

36.881857 грн за фунт стерлингов.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу, гривни к евро установлен на уровне 32,7253 грн против 33,1288 грн 28 сентября.