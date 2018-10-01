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Официальный курс валют на 1 октября: НБУ укрепил гривню

Курс валют
11:03 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на понедельник, 1 октября, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки.

НБУ на понедельник, 1 октября 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Основные курсы валют на 1 октября установлены на таком уровне:

  • 28.269931 грн за доллар;
  • 32.725272 грн за евро;
  • 0.431010 грн за российский рубль;
  • 36.881857 грн за фунт стерлингов.

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Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,2699 грн за доллар против 28,2983 грн за доллар в пятницу, гривни к евро установлен на уровне 32,7253 грн против 33,1288 грн 28 сентября.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 1 октября, Курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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