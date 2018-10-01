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Курс криптовалют на 1 октября: практически все валюты подешевели

Биткоин
13:02 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,35% – до $6 615, наиболее ликвидные криптовалюты в основном упали в цене.

В воскресенье, 30 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты в основном упали в цене. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,35% – до $6 615, Ethereum подешевел на 0,86%, до $231, Ripple упал на 1,88%, до $0,583, Bitcoin Саsh снизился на 0,36%, до $536.

 

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin вырос на 0,35% до $6 615, капитализация 114 444 млрд долларов.

Ethereum потерял в цене 0,86%, подорожав до 231,35 доллара, капитализация второй криптовалюты — 23 666 млрд долларов.

XRP (Ripple) упал до 0,583 доллара, подешевев на 1,88%, капитализация — 23 281 млрд.

Bitcoin Cash потерял в цене на 0,36 % и составил 536,30 доллара, капитализация — 9 319 млрд.

EOS подешевел на 1,47%, стоимость — 5,68 доллара, капитализация — 5 147 млрд.

Stellar вырос в цене за 24 часа на 1,14%, цена — 0,260 доллара и капитализация — 4 888 млрд доллара.

Litecoin подешевел за сутки на 0,36% до 60,76 доллара, капитализация — 3 556 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 805 млрд, рост составил - 0,19%.

Cardano упал в цене на 0,43%, стоимость — 0,085 доллара, капитализация — 2 208 млрд.

Monero снизился в цене 0,02%, стоимость - $115,15, капитализация - $1 894 млрд.

Курс криптовалют на 30 сентября: все валюты подорожали

 Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,051 млрд, Ethereum – $1,77й млрд, Ripple – $ 1 355 млн, Bitcoin Саsh – $499 млрд, EOS – $862 млн, Stellar– $68 млн, Litecoin– $484 млн, Tether– $3,370 млрд, Cardano– $49 млн, Monero– $22 млн.

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Новости Бизнеса, 1 октября, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Курс биткоина, Курс криптовалют.
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