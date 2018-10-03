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В сентябре инфляция в Турции подскочила почти на 25%

Флаг Турции
18:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Инфляция в Турции подскочила почти до 25 процентов в сентябре по сравнению с годом ранее, достигнув максимума за 15 лет.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Турции в сентябре ускорился до рекорда за последние 15 лет - с августа 2003 года.

Инфляция составила 25,52% в годовом выражении, свидетельствуют данные Турецкого статистического института, опубликованные в среду.

В сентябре относительно предыдущего месяца цены увеличились на 6,3%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 19,5% за год и на 2% за месяц, сообщает Trading Economics. В августе инфляция равнялась 17,9% и 2,3% соответственно.

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Средние темпы повышения потребительских цен в Турции с 1965-2018 годах составляют 35,08% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции в сентябре увеличился на 46,15% относительно того же месяца прошлого года и на 10,88% по сравнению с августом этого года.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Инфляция в Турции, Минэнергоугля прогнозирует рост электропотребления в Украине, Турция.
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