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В НБУ рассказали о ходе переговоров между Украиной и МВФ

Здание НБУ
13:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что переговоры между Украиной и МВФ проходят в обычном режиме, обсуждения продолжаются.

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) относительно продолжения сотрудничества проходят в обычном режиме, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Переговоры идут в том ключе, в котором они должны идти", - сказала она во время брифинга в Киеве в четверг.

Е.Рожкова объяснила, что вопросы, которые поднимаются в рамках меморандума о сотрудничестве, касаются многих сфер деятельности, поэтому этот процесс очень трудоемкий.

В то же время она добавила: "мы, как НБУ, верим в то, что мы достигнем соглашения как можно быстрее".

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве. По ее итогам фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. "Соответствующие обсуждения продолжаются", - сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 80%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

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Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

В настоящее время обсуждается вопрос досрочного прекращения программы EFF и открытия более краткосрочной программы stand by для поддержки макрофинансовой стабильности Украины на период с конца 2018 по начало 2020 года, когда страна будет проходить через выборы президента и парламента и формирование нового правительства.

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Новости Бизнеса, Екатерина Рожкова, МВФ, Меморандум о сотрудничестве, Обычный режим, Первый замглавы НБУ, Переговоры, Украина.
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