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НБУ укрепил официальный курс гривни на 5 октября
10:06 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: На пятницу, 5 октября, официальный курс гривни вырос на 15 копеек – до 28,1751 грн за доллар.
Национальный банк Украины на пятницу, 5 октября, укрепил официальный курс гривни на 15 копеек – до 28,1751 грн за доллар против 28,3201 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,1751 грн за доллар против 28,3201 грн за доллар в четверг, гривни к евро установлен на уровне 32,4069 грн против 32,7040 грн накануне.
Напомним, 4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар. На 4 октября НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 28,32 гривни.
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