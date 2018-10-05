День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает
Новости: В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявляют, что Сенцов прекратил голодовку
Новости: "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
"Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе

НБУ укрепил официальный курс гривни на 5 октября
10:06 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: На пятницу, 5 октября, официальный курс гривни вырос на 15 копеек – до 28,1751 грн за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 октября, укрепил официальный курс гривни на 15 копеек – до 28,1751 грн за доллар против 28,3201 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,1751 грн за доллар против 28,3201 грн за доллар в четверг, гривни к евро установлен на уровне 32,4069 грн против 32,7040 грн накануне.

Напомним, 4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,16 гривни за доллар. На 4 октября НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 28,32 гривни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, 5 октября, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Украина планирует до конца года отдать $610 млн долгов Более ₴100 млн выделено на лечение украинцев за границей Курс криптовалют на 3 октября: рынок резко обвалился

Последние новости

Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран
Сегодня читают
01 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
02 На выходных придет потепление
03 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
04 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
05 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь