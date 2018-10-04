Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4555918-kurs-valyut-ot-nbu-podorozhal-dollar-i-evro.html
Курс валют от НБУ: подорожал доллар и евро
08:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 4 октября: 100 USD – 2832,0055 гривни; 100 EUR – 3270,4000 гривни.
На четверг, 4 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,32 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.
Евро подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,70 грн/€.
Курсы валют на 04.10.2018:
100 долларов США – 2832.0055
100 евро – 3270.4000
100 польских злотых – 761.3372
10 российских рублей – 4.3287
100 швейцарских франков – 2865.7553
100 юаней – 412.2994
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Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
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