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Курс валют от НБУ: подорожал доллар и евро

Курс валют от НБУ на 4 октября
08:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 4 октября: 100 USD – 2832,0055 гривни; 100 EUR – 3270,4000 гривни.

На четверг, 4 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.

Евро подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,70 грн/€.

Курсы валют на 04.10.2018:

100 долларов США – 2832.0055

100 евро – 3270.4000

100 польских злотых – 761.3372

10 российских рублей – 4.3287

100 швейцарских франков – 2865.7553

100 юаней – 412.2994

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

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Новости Бизнеса, Курс валют, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 4 октября, НБУ.
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