Курс валют от НБУ: подорожал доллар и евро

На четверг, 4 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 5 копеек.

Евро подорожал на 7 копеек и его курс составил 32,70 грн/€.

Курсы валют на 04.10.2018:

100 долларов США – 2832.0055

100 евро – 3270.4000

100 польских злотых – 761.3372

10 российских рублей – 4.3287

100 швейцарских франков – 2865.7553

100 юаней – 412.2994

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.