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Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает

Зарплата
12:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что правительство продолжает обсуждение вопроса о размере минимальной заработной платы на 2019 год.

Кабинет министров заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тыс. грн, но этот вопрос продолжает обсуждаться. Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В проекте бюджета на 2019 год мы сохранили приоритеты финансирования на соцзащиту, образование, здравоохранение, культуру и прочее. Рост социальной защиты предусмотрен на 14,8 млрд грн до 301,8 млрд грн. Минимальная заработная плата будет составлять 4,173 тыс. грн. И этот вопрос еще обсуждается", - сказал Кубив.

Он добавил, что правительство также начало процесс монетизации субсидий.

Как известно, в 2017 году минимальная зарплата была повышена сразу в два раза: с 1600 до 3200 грн. С начала 2018 года она выросла еще на 16% и сейчас составляет 3723 грн.  Ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что минимальная зарплата в Украине должна быть не менее 15 тысяч гривен, чтобы украинцы перестали выезжать за границу на заработки.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Минимальная зарплата, Обсуждение, Правительство, Проект госбюджета-2019, Размер, Степан Кубив.
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Финансовые новости

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