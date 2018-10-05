Кубив заявил, что повышение минимальной заработной платы Кабмин еще обсуждает

Кабинет министров заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тыс. грн, но этот вопрос продолжает обсуждаться. Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В проекте бюджета на 2019 год мы сохранили приоритеты финансирования на соцзащиту, образование, здравоохранение, культуру и прочее. Рост социальной защиты предусмотрен на 14,8 млрд грн до 301,8 млрд грн. Минимальная заработная плата будет составлять 4,173 тыс. грн. И этот вопрос еще обсуждается", - сказал Кубив.

Он добавил, что правительство также начало процесс монетизации субсидий.

Как известно, в 2017 году минимальная зарплата была повышена сразу в два раза: с 1600 до 3200 грн. С начала 2018 года она выросла еще на 16% и сейчас составляет 3723 грн. Ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что минимальная зарплата в Украине должна быть не менее 15 тысяч гривен, чтобы украинцы перестали выезжать за границу на заработки.