В ГФС подсчитали, сколько украинцев получают зарплату в конверте

В Украине достаточно высокий уровень тенизации оплаты труда. 46% субъектов хозяйствования, которые проверялись на предмет выплат зарплат "в конвертах", имеют нарушения. Об этом в эфире одного из украинских интернет-каналов рассказал исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает УНН.

"По данным Госстата 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах — полностью или частично. То есть масштабы весьма существенны", — сообщил он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник. В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тыс. грн, отметил Бамбизов.

Напомним, в начале сентября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал массовую проверку работодателей на предмет нелегального трудоустройства. По словам Бамбизова, проверка будет проводиться совместно силами ГФС, Нацполиции и Государственной службы по вопросам труда.

Против такой инициативы правительства выступили представители Радикальной партии Олега Ляшка. В частности, депутат Сергей Рыбалка заявил, что "такие меры приведут к повышению коррупционной составляющей и наполнению карманов инспекторов", пишут "Подробности".

При этом, согласно данным штатного расписания семейной компании Сергея Рыбалки ООО "Снек экспорт", (принадлежит отцу политика), ее сотрудники получают минимальную заработную плату.

Такая ситуация, говорят эксперты, может как раз свидетельствовать о том, что на предприятии практикуют заработную плату в конвертах с целью ухода от налогообложения.

"Если отбросить безответственность и привычку работать в "черную", нагрузка на украинский Фонд заработной платы является очень большой. Поэтому, в трудные времена работодатели ищут себе возможности, чтобы эта нагрузка не сказывалось на других показателях. Поэтому мы имеем то, что имеем, когда официально выплачивается только минимальная зарплата, а остальные — выдается "налом", — пояснил заместитель председателя комитета по вопросам защиты бизнеса и прав собственности Федерации работодателей Украины Олег Вачаев.

Министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что Кабинет министров заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тыс. грн, но этот вопрос продолжает обсуждаться. В 2017 году минимальная зарплата была повышена сразу в два раза: с 1600 до 3200 грн. С начала 2018 года она выросла еще на 16% и сейчас составляет 3723 грн.