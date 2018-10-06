Перерасчет пенсий в 2019 году: Рева рассказал, что повлияет на размер доплаты

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал в интервью журналистам, что в марте 2019 будет проведено осовременивание пенсий по внедренной Пенсионной реформой формуле - суммой 50 процентов роста уровня инфляции и 50 процентов роста средних зарплат по 2018. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процентов. В сумме это 18,5 процента. Это означает , что рост пенсий произойдет до 20 процентов от размеров пенсий, которые есть сегодня ", - пояснил Андрей Рева.

Вместе с тем, поскольку 2018 еще не закончился, а, соответственно, точные показатели по которым будет проводиться индексация пенсий не известны, расчеты основываются на тенденциях экономики и имеют приблизительный характер.

На данный момент минимальная пенсия в стране составляет 1 тыс. 435 гривен. С 1 декабря она будет составлять 1 тыс. 497 гривен. Однако после осовременивания размер выплат может составить порядка 1800 гривен.

Кто сможет выйти на пенсию в 2019 году:

Начиная с 1 января 2019 года на пенсию в 60 лет смогут выйти только те украинцы, которые имеют не менее полных 26 лет стажа. Это предусмотрено пенсионной реформой.

60-летние украинцы, которые в 2019-м будут иметь от 16 до 25 лет стажа, смогут позволить себе "заслуженный отдых" в 63 года.

Те, у кого наберется менее 16 лет стажа, смогут выйти на пенсию только в 65 лет.

Государство может назначить также временную помощь в случае, если у них не будет 16 лет страхового стажа после достижения 65-летнего возраста.

Согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 60 лет украинцы должны иметь необходимый трудовой стаж. В 2018 году он составлял 25 лет. Ежегодно этот показатель будет расти на 1 год, и к 2028 году должен достичь 35 лет. Если стаж меньше – человек сможет выйти на пенсию в 63 или 65 лет.

В Минсоцполитики подсчитали, что к тому времени только каждый второй украинец сможет выполнить требования по стажу. Другие будут работать до 63 или 65 лет. Таким образом в течение следующих 10 лет количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий будет расти ежегодно.

Министр также пояснил почему автоматическое осовременивания пенсий произойдет именно с первого марта - ведь официальные показатели инфляции и роста средних зарплат по 2018 будут готовы в феврале, после чего будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.

Он отдельно остановился на вопросе повышения пенсий для военнослужащих, в 2018 году выросли почти на 50 процентов, в среднем, на 1500 гривен.

"С первого января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25 процентов, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. В настоящее время в Государственном бюджете на 2019 предусмотрено 166 000 000 000 гривен, из них 139 миллиарда это дотации пенсий для гражданских и 27000000000 пойдут на выплаты пенсий военным ", - заявил чиновник.

"Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, согласно формуле, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты", - сказал Рева.

По словам Ревы, людей, которые имеют полный трудовой стаж, на сегодняшний день более 3 млн человек. Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017.

Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.