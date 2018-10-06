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Курс криптовалют на 6 октября: рынок показал небольшой рост

Криптовалюты
13:16 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: По данным на обед 6 октября, все курсы криптовалют выросли в цене, кроме курса Ripple, который снизился на 0,11%.

В субботу, 6 октября, наиболее ликвидные криптовалюты начали восстанавливаться после обвала. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 13:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin вырос в цене на 0,68% – до $6 615, Ethereum – на 2,65%, до $227, Ripple – снизился на 0,11%, до $0,515, Bitcoin Саsh – вырос на 0,86%, до $517, EOS – на 1,66%, до $5,81.

 

Данные по состоянию на 13:00 по Киеву

Bitcoin вырос на 0,68% до $6 615, капитализация 114 500 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 2,65%, подорожав до 227,36 доллара, капитализация второй криптовалюты — 23 281 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,515 доллара, вырос на 0,11%, капитализация — 20 583 млрд.

Bitcoin Cash вырос в цене на 0,89 % и составил 517,08 доллара, капитализация — 8 990 млрд.

EOS подорожал на 1,66%, стоимость — 5,81 доллара, капитализация — 2 262 млрд.

Stellar вырос в цене за 24 часа на 0,02%, цена — 0,244 доллара и капитализация — 4 606 млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 1,63% до 58,78 доллара, капитализация — 3 444 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 802 млрд, рост составил - 0,07%.

Cardano вырос в цене на 2,22%, стоимость — 0,082 доллара, капитализация — 2 146 млрд.

Monero снизился в цене 0,42%, стоимость - $114,24, капитализация - $1 881 млрд.

В Украине подешевеет валюта

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,2 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $ 458 млн, Bitcoin Саsh – $388 млрд, EOS – $480 млн, Stellar– $32 млн, Litecoin– $324 млн, Tether– $2,092 млрд, Cardano– $28 млн, Monero– $24 млн.

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Новости Бизнеса, 6 октября, Bitcoin, Bitcoin Саsh, EOS, Ethereum, Ripple, Данные, Курс биткоина, Курс криптовалют.
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