Курс валют от НБУ на 23 ноября: доллар и евро подешевели

Новости Бизнеса: По официальным данным Нацбанка Украины, курс гривни укрепился на 3 копейки и составил 27,7458 грн за доллар.

Национальный банк Украины на пятницу, 23 ноября 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 27,7458 грн за доллар против 27,7749 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7458 грн за доллар против 27,7749 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 31,6386 грн против 31,6884 грн накануне.

Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день. Относительно евро, то он также подешевел, если сравнивать с курсом на четверг, правда уже на 5 копеек.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 241 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов.