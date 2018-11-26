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Курс криптовалют на 26 ноября: ряд криптовалют подорожали

Курс криптовалют на 26 ноября: ряд криптовалют подорожали
16:50 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Бизнеса: За последние 24 часа наиболее ликвидные ряд криптовалют прибавили в цене: Bitcoin подорожал на 0,27% – до $3 867, Ripple вырос на 1,54%, Bitcoin Саsh вырос на 7,49%

В понедельник, 26 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют разошелся в показаниях цен. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют составляет 54,1%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 16:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,27% – до $3 867, Ethereum – упал на 0,46%, до $110,32, Ripple вырос на 1,54%, до $0,356, Bitcoin Саsh вырос на 7,49% – до $184,60, Stellar – снизился на 0,20%, до $0,144. Общая капитализация всех криптовалют составила $124 млрд.

 

Bitcoin поднялся на 0,27% до $ 3 867 , капитализация 67 274 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,356 доллара, подорожал на 1,54%, капитализация —14 361 млрд.

Ethereum снизился на 0,46%, до 110,32 доллара, капитализация второй криптовалюты — 11 411 млрд долларов.

Bitcoin Cash подорожал на 7,49% и составил 184,60 доллара, капитализация — 3 226 млрд.

EOS подешевел на 1,26%, стоимость — 3,23 доллара, капитализация — 2 928 млрд.

Stellar потерял в цене за 24 часа на 0,20%, цена — 0,144 доллара и капитализация — 2 773 млрд доллара.

Litecoin вырос на 2,21% до 29,72 доллара, капитализация — 1 762 млрд доллара.

Tether — капитализация — $0,985 млрд, рост составил 0,56%.

Cardano подорожал в цене на 0,29%, стоимость — 0,035 доллара, капитализация —931 млрд.

Monero потерял в цене на 4,16%, стоимость - $54,63, капитализация - $906 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,222 млрд, Ripple – $1 016 млн, Ethereum – $2,121 млрд, Bitcoin Cash – $274 млн, Stellar – $113 млн.

Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют резко опустился. Биткоин потерял в стоимости 13,5% и стоил меньше 3800 долларов впервые с сентября 2017 года. За неделю его курс рухнул на 30% или 1700 долларов. Следом за биткоином подешевели и другие популярные криптовалюты - Ether, Litecoin и XRP. 

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Рост, Падение, Bitcoin, 26 ноября, Криптовалюта, Ethereum, Ripple, Bitcoin Саsh, Курс криптовалют.
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