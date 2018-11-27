Нацбанк за неделю закупил $52,7 млн

Новости Бизнеса: Нацбанк на прошлой неделе приобрел $52,7 млн на валютном рынке.

Национальный банк Украины в период с 19 по 23 ноября приобрел $52,7 млн на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее $81 млн, а двумя неделями ранее – $157,4 млн.

Как говорится в сообщении банка на его сайте, на минувшей неделе покупка была осуществлена с использованием интервенций по единому курсу, тогда как неделей ранее Нацбанк таким образом купил $61 млн, а еще $20 млн – путем выбора наилучшей цены купли-продажи (Matching).

В целом с начала года НБУ купил $2,615 млрд, а продал – $1,496 млрд.

С конца октября центробанк лишь выкупал валюту на рынке, который в целом характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее, однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривни начал снижаться.

Напомним, Нацбанк Украины попросил сотрудников банков наполнить банкоматы наличными, чтобы в случае введения военного положения удовлетворить спрос населения на наличные.