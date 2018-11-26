Нацбанк Украины попросил банки наполнить банкоматы наличными

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины попросил сотрудников банков наполнить банкоматы наличными, чтобы в случае введения военного положения удовлетворить спрос населения на наличные.

Национальный банк Украины (НБУ) попросил банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения. Об этом сообщил один из участников внеочередной встречи в НБУ правления центробанка с руководителями крупнейших 40 банков страны.

"НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием", - сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой в этот день.

НБУ заявил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.