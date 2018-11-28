Украинский госбюджет "ушел в минус" на 6 миллиардов

Новости Бизнеса: Госбюджет Украины за 10 месяцев сведен с дефицитом, в прошлом году он был сведен с профицитом 1,4 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, обнародованный показатель дефицита оказался на 1,4 млрд грн выше предварительных данных Министерства финансов от 8 ноября, согласно которым бюджетный дефицит за этот период составил 4,8 млрд грн.

По данным Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее в размере 31,232 млрд грн.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год. Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.