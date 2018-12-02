Официальный курс НБУ на 3 декабря: доллар и евро подешевеют

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на 3 декабря установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,22 гривни.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2822.2764 (30 ноября – 2839.0932 )

100 EUR – 3205.8238 (30 ноября – 3232.8754)

Как сообщалось, 30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривны за доллар. НБУ снизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривны.