Что изменится с 1 декабря: социальные выплаты, цена на газ, оплата элеткроэнергии

Новости Бизнеса: С сегодняшнего дня, 1 декабря 2018 года, в Украине увеличится прожиточный минимум, вырастет минимальная пенсия и пособия на ребенка.

Первый день зимы принес с собой украинцам не только обильные снегопады, но и новые изменения. В частности, с 1 декабря 2018 года правительство Украины установило новый размер прожиточного минимума, в связи с чем увеличится размер минимальной пенсии и пособия на ребенка, также начнут действовать новые правила оплаты за электроэнергию.

Вырастет прожиточный минимум

С 1 декабря прожиточный минимум поднимется до 1853 гривен. Предыдущее повышение в текущем году было произведено 1 июля 2018, действующий размер прожиточного минимума — 1777 грн. Таким образом рост прожиточного минимума составит 76 гривен.

Так как к размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты, увеличатся размеры остальных социальных расходов государственного бюджета. Напомним, правительство проводит индексацию в Украине, как правило, два раза в год — с 1 июля и 1 декабря.

Снизится цена на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз" снизит тарифы для промышленности, максимальные цены на газ снизятся на 16,5% — до 12 180 грн за 1 тысячу кубометров газа, минимальные тарифы уменьшатся на 17% — до 11 153 грн. Цена будет отличаться для разных промпотребителей: будут учитываться объемы закупки, условия оплаты и состояние предыдущих расчетов. "Нафтогаз" сможет отключать производителей тепла

Еще одно нововведение НАК "Нафтогаз". С 1 декабря газовый монополист Украины сможет отключать производителей тепла для нужд населения. Это право можно будет реализовать даже зимой. "Нафтогаз" будет присылать письменное уведомление теплоснабжающим предприятиям-должникам, и если те в течение 2 дней не смогут урегулировать проблему, газоснабжение прекратят.

Увеличатся минимальные пенсии

С 1 декабря 2018 года минимальная пенсия вырастет на 62 гривны до 1497 гривен. Выплаты людям с инвалидностью первой группы с 1 декабря возрастут до 3074 грн (на 114 грн), для второй и третьей группы инвалидности помощь составит 1497 гривен (надбавка 45 грн).

Поменяются пособия на ребенка

Размер выплат на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 1 декабря увеличится до 3252 грн (для детей возрастом до 6 лет) — и до 4054 грн (для детей от 6 до 18 лет).

Минимальный размер пособия по беременности и родам, так называемые декретные выплаты, для незастрахованных лиц тоже увеличат — до 485,25 гривен. Матери-одиночки также будут теперь получать больше денег, выплаты будут считаться как разница между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Пособие по утрате кормильца также увеличится и будет зависеть от количества детей в семье — на одного ребенка 1435 грн, двух — 1722 грн, трех и более — 2152,5 грн.

Появятся новые правила оплаты за электроэнергию

Теперь украинские потребители начнут получать две платежки — за поставку и за доставку. Разделение платежей вводят, чтобы сформировать рынок электроэнергии и снизить влияние монополистов. Энергоуслуги клиентам в Украине начнут оказывать две разные компании.

Появится новая форма для налоговых накладных

С 1 декабря вносятся изменения в форму налоговой накладной, которые утвердило Министерство финансов приказом от 17.09.2018 г. № 763.

Изменятся цены на отопление в Киеве

"Киевтеплоэнерго" планирует повысить тарифы. Цены будут отличаться для разных потребителей. Тариф на производство тепловой энергии для населения вырастет на 32%, до 1038 грн 80 коп./Гкал. Для религиозных организаций цена на тепло увеличится в 2,7 раза — до 1302 грн 87 коп./Гкал.

Помимо этого, киевляне получат обновленные платежки от "Киевводоканала" за ноябрь, в которых вырастет стоимость как централизованного снабжения и отвода холодной воды, так и плата за централизованный водоотвод. Наконец, киевлянам, вероятно, придется платить на 27% больше за вывоз мусора. Проект распоряжения КГГА об утверждении новых тарифов, опубликованный 27 ноября на сайте ведомства, предусматривает немедленное введение его в действие.

В Киеве снесут Шулявский мост

Киевлянам с декабря придется привыкать жить без Шулявского моста. Сначала снос планировали начать с 1 мая, потом в августе, но в итоге все затянулось до зимы. Уже сейчас на мосту проходят работы по перекладке инженерных сетей. Сам демонтаж основных конструкций моста коммунальщики планируют начать с середины декабря. Возобновится автомобильное движение через полтора года — в случае, если сроки строительства нового путепровода будут соблюдены.

На все время реконструкции движение по мосту будет перекрыто, также сильно будет ограничено движение по проспекту Победы. Коммунальщики уже опубликовали новую схему проезда.

Длинные выходные

Украинцы в декабре 2018 будут отдыхать три дня подряд по случаю католическогоРождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году.

Погода на Новый год

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.