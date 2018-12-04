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Гройсман: Децентрализация в Украине носит необратимый характер

Гройсман: Децентрализация в Украине носит необратимый характер
13:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман сообщил, что Украине необходимо закрепить необратимость завершения реформы.

На нынешнем этапе пока нельзя с уверенностью говорить, что реформа децентрализации в Украине носит необратимый характер. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам реформирования местного самоуправления, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть этап, когда реформы нужно генерировать, потом реформы нужно принимать и внедрять, но не забывайте, что любую реформу нужно защищать. И мы четко сегодня можем сказать, что необратимости в этом процессе пока нет. Она держится на наших лидерских позициях. Я думаю, что вы более чем уверены, что, если кто-то будет посягать на местное самоуправление, первым на передовой буду стоять я и защищать. Но нам нужно, чтобы защищала институция, в том числе национальное законодательство", - сказал он.

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По словам премьера, именно поэтому он выступает за то, чтобы прописать в Конституции положение о необратимости завершения реформы децентрализации.

Напомним, Две важнейшие реформы, которые сейчас проводятся в стране, — перезагрузка государственной службы и проведения децентрализации.

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Украина, Владимир Гройсман, Децентрализация.
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