Гройсман: Децентрализация в Украине носит необратимый характер

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман сообщил, что Украине необходимо закрепить необратимость завершения реформы.

На нынешнем этапе пока нельзя с уверенностью говорить, что реформа децентрализации в Украине носит необратимый характер. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам реформирования местного самоуправления, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть этап, когда реформы нужно генерировать, потом реформы нужно принимать и внедрять, но не забывайте, что любую реформу нужно защищать. И мы четко сегодня можем сказать, что необратимости в этом процессе пока нет. Она держится на наших лидерских позициях. Я думаю, что вы более чем уверены, что, если кто-то будет посягать на местное самоуправление, первым на передовой буду стоять я и защищать. Но нам нужно, чтобы защищала институция, в том числе национальное законодательство", - сказал он.

По словам премьера, именно поэтому он выступает за то, чтобы прописать в Конституции положение о необратимости завершения реформы децентрализации.

Напомним, Две важнейшие реформы, которые сейчас проводятся в стране, — перезагрузка государственной службы и проведения децентрализации.