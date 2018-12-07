Фейковые платежки за газ: Гройсман обратился к потребителям

Новости Бизнеса: Глава правительства прокомментировал ситуацию с завышенными тарифами.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности и НКРЕКУ с требованием провести проверки поставщиков энергоресурсов на местах и исправить ситуацию с установлением тарифов выше прогнозируемых.

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн. за кубометр. Всё остальное - мошенничество со стороны поставщиков. Я подготовил поручение и обратился к Минэнергоугля и НКРЕКУ... надо поддержать НКРЕКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы... облгазы выходят за границы своих полномочий, а страдают люди", - сказал Гройсман.

Стурбований інформацією, що людям виставляють рахунки із завищеними цінами на газ і нараховують непомірні борги. Платіть лише за фактично спожитий газ. Не більше 8,55 грн за кубометр газу. Усе інше – то шахрайство з боку постачальних організацій. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 7 декабря 2018 г.

Премьер также инициировал создание специальной рабочей группы по проверке облгазов.

"Сделаем группу и начнем приводить их в чувство", - подытожил Премьер-министр.

Напомним, в начале ноября украинцы в некоторых регионах получили платежки за газ за октябрь со значительно завышенными суммами.