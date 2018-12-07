Скачать
Пятница, 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время

Фейковые платежки за газ: Гройсман обратился к потребителям

Фейковые платежки за газ: Гройсман обратился к потребителям
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Бизнеса: Глава правительства прокомментировал ситуацию с завышенными тарифами.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности и НКРЕКУ с требованием провести проверки поставщиков энергоресурсов на местах и исправить ситуацию с установлением тарифов выше прогнозируемых. 

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде. 

"Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн. за кубометр. Всё остальное - мошенничество со стороны поставщиков. Я подготовил поручение и обратился к Минэнергоугля и НКРЕКУ... надо поддержать НКРЕКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы... облгазы выходят за границы своих полномочий, а страдают люди", - сказал Гройсман. 

 

Премьер также инициировал создание специальной рабочей группы по проверке облгазов. 

"Сделаем группу и начнем приводить их в чувство", - подытожил Премьер-министр. 

Напомним, в начале ноября украинцы в некоторых регионах получили платежки за газ за октябрь со значительно завышенными суммами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Минэнергоугля, Тарифы, Владимир Гройсман, НКРЭКУ, Фейковые платежки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь