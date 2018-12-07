Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться

В начале ноября украинцы в некоторых регионах получили платежки за газ за октябрь со значительно завышенными суммами.
В "Нафтогазе" уже отреагировали на эту информацию и заявили о непричастности к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждают такие действия. Соответствующие расходы компенсируются родственным структурам газсбытов - облгазам через механизм производственно-технологических потерь.
Доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.
На официальном сайте "Нафтогаза" опубликовано заявление о непричастности к доначислениям за октябрь и предыдущие три года, которые получили в платежках потребители в некоторых регионах Украины.
На сайте предложен простой алгоритм действий в случае, если человек получил такую квитанцию:
Кроме того, 7 декабря Владимир Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов, которые требуют от украинцев дополнительную плату за газ.
"Людям выставляют и повышенные цены за газ почему-то, больше 8,5 гривни, и насчитывают какие-то непомерные долги. Хочу сказать на всю страну: платите только за потребленный газ, платите не больше 8,5 гривни", – заявил Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 декабря.
В связи с действиями облгазов Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая и будет заниматься проверками.