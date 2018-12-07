Скачать
Пятница, 07.12.2018
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
УЕФА ошибочно записало Динамо два пенальти в Лиге чемпионов
УЕФА ошибочно записало Динамо два пенальти в Лиге чемпионов
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время

Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться

Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
15:35 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В "Нафтогазе" сообщает, что облгазы и газсбыты дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

В начале ноября украинцы в некоторых регионах получили платежки за газ за октябрь со значительно завышенными суммами.

В "Нафтогазе" уже отреагировали на эту информацию и заявили о непричастности к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждают такие действия. Соответствующие расходы компенсируются родственным структурам газсбытов - облгазам через механизм производственно-технологических потерь.

Доначисления ведут к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

На официальном сайте "Нафтогаза" опубликовано заявление о непричастности к доначислениям за октябрь и предыдущие три года, которые получили в платежках потребители в некоторых регионах Украины.

На сайте предложен простой алгоритм действий в случае, если человек получил такую квитанцию:

  • необходимо написать письмо-жалобу и передать его газсбыт с требованием пересчитать плату за газ за октябрь;
  • послать жалобу в НКРЭКУ – можно по электронной почте;
  • оплатить счет в размере, который не оспаривается.

Кроме того, 7 декабря Владимир Гройсман анонсировал масштабную проверку облгазов, которые требуют от украинцев дополнительную плату за газ.

"Людям выставляют и повышенные цены за газ почему-то, больше 8,5 гривни, и насчитывают какие-то непомерные долги. Хочу сказать на всю страну: платите только за потребленный газ, платите не больше 8,5 гривни", – заявил Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 декабря.

Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию

В связи с действиями облгазов Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая и будет заниматься проверками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Тарифы, Облгазы, Платежки за газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
04 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь