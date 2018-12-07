Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман заявил, что планирует провести глобальную проверку облгазов-монополистов, которые насчитывают жителям непонятные долги и завышают цену на газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание совместной группы в составе представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).

"Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу – НКРЭКУ, представители правительства – Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство", – сказал В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал глава правительства.

Он добавил, что планирует глобальную проверку всех облгазов, чтобы "привести их в чувство", поскольку уже слишком много жалоб на их работу.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что облгазы и газзсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

Отмечалось, что Нацкомиссия по тарифам уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления. Как сообщалось, 19 октября Кабмин поднял 23,5% цены на газ для населения.