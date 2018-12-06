В "Нафтогазе" объяснили как реагировать на виртуальные долги за газ

Новости Украины: "Нафтогаз" предупреждает о возможности начислении виртуальных долгов группами Фирташа.

НАК "Нафтогаз Украины" обеспокоена сообщениями из нескольких регионов о том, что облгаз и газсбыт группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей о своих негативных решениях, перекладывая ответственность за них на Нафтогаз. Об этом сообщает пресс-служба нефтегазовой компании.

"В ноябре многие бытовые потребители Украины получили от своих поставщиков газа (газсбыта) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыт указал "приведение объема газа до эталонных условий измерения", вроде бы по требованию Нафтогаза.

Кроме того, компания получила информацию, что руководство облгаза и газсбыта проводит встречи с представителями местных громад, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои грабительские решения на Нафтогаз.

Отмечаем, что Нафтогаз никак не причастен к решению газсбыта требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбыта - облгазу через механизм производственно-технологических потерь", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что такие действия со стороны облгаза и газсбыта активизировались в течение последних недель. Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбыта.

"Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа", - отметили в Нафтогазе.

НКРЭКУ отреагировала на нарушения и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления.

Специалисты Нафтогаза подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, которые позволят избавиться от виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа. Образец письма и форма жалобы (ссылки).