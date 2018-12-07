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Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию

Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
12:39 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег" в 2019 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступая в Верховной Раде заявил, что все субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будут монетизированы.

"За 27 лет независимости государства мы это делаем впервые, поэтому в 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы", - сообщил В. Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

Также, премьер добавил, что украинцы смогут получить сэкономленную в отопительный сезон субсидию в виде "живых денег", которые будут зачислены на специальный счет в банке. Как сообщалось, 19 октября Кабмин поднял 23,5% цены на газ для населения.

Напомним, большинство бытовых потребителей Украины в ноябре получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. В связи с этим Владимир Гройсман заявил, что будет создана специальная комиссия с представителями НКРЭКУ, Минэнергоугля, Министерства ЖКХ, которая займется масштабной проверкой деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).

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Все по теме:

Газ, Отопительный сезон, Субсидия, Монетизация, Владимир Гройсман.
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