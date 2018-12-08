Гройсман предлагает решить вопрос с неравенством в зарплатах мужчин и женщин

Новости Бизнеса: Гройсман хочет ликвидировать разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил на уровне центральной власти обсудить и решить вопрос неравенства в оплате труда женщин и мужчин, которое имеет место быть в Украине.

Об этом он сообщил во время участия в работе Украинского женского конгресса.

"Я рад, что, например, в Правительстве представительство женщин возрастает. Пятая часть Правительства - это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать это и не признавать было бы несправедливо. и сейчас нам необходимо ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикарство и этому нет места в нашем обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для одобрения решений", - сказал Гройсман

По его словам конгресс становится влиятельным движением, имеющим широкую общественную поддержку.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины планирует активно развивать инициативы по поддержке рождаемости и материнства в Украине.