Незаконно удерживаемые в РФ украинцы смогут получить финансовую помощь

Новости Бизнеса: Правительство Украины выделит ежемесячную помощь в размере трех прожиточных минимумов украинцам, незаконно удерживаемым в России.

Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба министерства временно–оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года" – говорится в сообщении, на официальном сайте МинВОТа в субботу вечером

Получение такой стипендии урегулировано указом президента Украины "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко" от 7 ноября 2018 №417 / 2018. Данный проект Указа разработан при участи МинВОТа, с участием общественных организаций и Общественного совета при министерстве.

Напомним, адвокату Эдему Семедляеву не удалось посетить своего коллегу Эмиля Курбединова, повторно арестованного за пост 5-летней давности. Разговор состоялся по телефону. Семедляев рассказал, что его коллега содержится в спецприёмнике для административно задержанных. Сколько человек с ним в камере - пока не знает, но условия содержания удовлетворительные.