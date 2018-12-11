В Минэкономики рассказали о перспективах роста ВВП в 2018 - 2021 годах

Новости Бизнеса: Минэкономики сохранило прогноз роста ВВП в 2018-2021 годах.

Минэкономики сохранило прогноз роста ВВП по итогам 2018 года на уровне 3,1%, в 2019 году - на 3%, в 2020 году - на 3,1%, в 2021 году - на 3,9%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Минэкономразвития состоялась дискуссия по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования между ведущими специалистами в сфере макропрогнозирования государственного и негосударственного сектора. По результатам дискуссии Минэкономразвития опубликовало очередной выпуск "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз" (декабрь 2018). Эксперты, которые участвовали в обсуждении макроэкономического прогноза, ожидают рост ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% - в 2019 году, 3,1% - в 2020 году и 3,9% - в 2021 году", - говорится в сообщении.

В целом такие оценки темпов роста реального ВВП остались неизменными по сравнению с предыдущей оценкой в сентябрьском консенсус-прогнозе, отмечают в МЭРТ.

Наиболее значимыми внутренними рисками для отечественной экономики, которые были предложены экспертам для рассмотрения и оценки, были следующие: сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков; значительное повышение тарифов на газ для населения; обострение ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции и беженцев); усиление девальвационных тенденций на валютном рынке.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2018-2021 годов остались: усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, сужение внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции, усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, значительное повышение тарифов на газ для населения.

По мнению экспертов, для достижения устойчивого экономического развития Украины пока необходим переход в долгосрочной перспективе к инвестиционной модели развития экономики, что позволит иметь устойчивое высокий рост на уровне 6-7% с учетом качественных структурных сдвигов. Данное направление соответствует целям устойчивого развития, которые Украина взяла на себя обязательства имплементировать.

Как известно, консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Как сообщалось, по частоте системных банковских кризисов Украина вошла в тройку стран-лидеров в мире.