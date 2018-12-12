Минфин снова одолжил более миллиарда гривень

Новости Бизнеса: Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 182 и 329 дней со средневзвешенной доходностью.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,013 млн грн, 8,411 млн долл. и 42,961 млн евро.

Средства в долларах привлечены на 189, 315 и 673 дня с доходностями 6,7%, 7,25% и 7,5% годовых, соответственно. Средства в евро привлечены на 120 дней с доходностью 4,5% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,618 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который вступает в силу с 1 января, доходы определены в сумме 1 306,6 млрд грн, а расходы -1 406,3 млрд гривен.