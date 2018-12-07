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Госбюджет-2019: Минфин обнародовал основные цифры

Госбюджет-2019: Минфин обнародовал основные цифры
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Основные доходы и расходы государственного бюджета 2019 года назвало Министерство финансов.

В законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который вступает в силу с 1 января, доходы определены в сумме 1 306,6 млрд грн, а расходы -1 406,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"7 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Документ вступит в силу 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1 306,6 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 183,7 млрд грн. Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 261,6 млрд грн. Для обеспечения сбалансированности и стабильности бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%).

Отмечается, что на выплаты пенсий в 2019 году предусмотрено 167,5 млрд грн. На 200 млн грн правительство увеличивает расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенными к семейным; в целом эти расходы составляют 717,7 млн грн.

С 1 января 2019 года состоится повышение минимальной заработной платы до 4 173 грн. Размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырастет на 9,4%.

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В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог в 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы 2018 года.

В соответствии с документом, общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

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Министерство финансов, Госбюджет, Бюджет, Минфин, Госбюджет-2019, Бюджет-2019.
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