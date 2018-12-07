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Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019

Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: Глава страны подписал закон о о госбюджете Украины на 2019 год.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

"Я сейчас там подписал бюджет", - сказал президент, выступая на 2-м Украинском женском конгрессе в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, в ночь с 22 на 23 ноября Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины.

"Бюджет остается сбалансированным и реалистичным. Дефицит в пределах 2,3% ВВП. Это даст возможность уверенно войти в 2019 год", - отметила министр финансов Оксана Маркарова, выступая с трибуны Верховной Рады в ночь принятия бюджета.

Она напомнила, что в ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн – соответственно до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн, что соответственно на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета-2018.

В частности, доходы общего фонда в следующем году намечено нарастить по сравнению с запланированными в этом году на 10,2% – до 928,53 млрд грн, а расходы – на 10,7%, до 1,006 трлн грн. Предельный размер дефицита госбюджета-2019 определен на уровне 89,989 млрд грн по сравнению с 80,65 млрд грн в текущем году при ожидаемом росте ВВП на 3% и инфляции 7,4%.

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29 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ключевые показатели государственного бюджета и заявил: "Согласно с предварительными оценками МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам.

По его словам, МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

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Украина, Госбюджет, Бюджет, Петр Порошенко, Бюджет-2019.
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