Бюджет-2018: Рада проголосовала за "пенсионные" правки в госбюджет

Новости Украины: Верховная Рада внесла изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Верховная Рада приняла закон №9369 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". За принятие соответствующего решения с технико-юридическими поправками проголосовали 242 народных депутата.

"Самое главное, мы перебрасываем и увеличиваем расходы фактически только на три статьи - это так называемые "чернобыльские выплаты" на 227,4 млрд, выплаты пенсий - на 10,8 млрд, и еще небольшой переброс на станцию "Академик Вернадский". Это происходит за счет экономии по некоторым программам. Плюс - несколько текстовых статтей относительно того, чтобы сделать возможным использование остатков по определенным субвенциям, которые есть для местных бюджетов. И корректируем вопрос по правильному отражению кредита между правительством Украины и правительством Французской Республики. Закон небольшой, он сбалансирован и полностью проработан с бюджетным комитетом", - объяснила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя закон.

Со своей стороны, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Сергей Мельник уточнил, что источником покрытия этих расходов являются социальная помощь, уменьшение расходов на обслуживание долга и отдельные расходы Минагрополитики, которые являются сбалансированными по общему фонду.

"Что касается изменений по специальному фонду, предлагается 2,5 млрд направить на создание единой системы авиционной безопасности и гражданской защиты. Кроме того, предлагается сохранить на конец этого года на счетах местных бюджетов остатки средств по субвенциям на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий и реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности для осуществления соответствующих расходов в 2019 году", - добавил Мельник.