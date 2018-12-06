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Бюджет-2018: Рада проголосовала за "пенсионные" правки в госбюджет

Бюджет-2018: Рада проголосовала за &quot;пенсионные&quot; правки в госбюджет
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада внесла изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Верховная Рада приняла закон №9369 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год". За принятие соответствующего решения с технико-юридическими поправками проголосовали 242 народных депутата.

"Самое главное, мы перебрасываем и увеличиваем расходы фактически только на три статьи - это так называемые "чернобыльские выплаты" на 227,4 млрд, выплаты пенсий - на 10,8 млрд, и еще небольшой переброс на станцию "Академик Вернадский". Это происходит за счет экономии по некоторым программам. Плюс - несколько текстовых статтей относительно того, чтобы сделать возможным использование остатков по определенным субвенциям, которые есть для местных бюджетов. И корректируем вопрос по правильному отражению кредита между правительством Украины и правительством Французской Республики. Закон небольшой, он сбалансирован и полностью проработан с бюджетным комитетом", - объяснила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя закон.

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Со своей стороны, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Сергей Мельник уточнил, что источником покрытия этих расходов являются социальная помощь, уменьшение расходов на обслуживание долга и отдельные расходы Минагрополитики, которые являются сбалансированными по общему фонду.

"Что касается изменений по специальному фонду, предлагается 2,5 млрд направить на создание единой системы авиционной безопасности и гражданской защиты. Кроме того, предлагается сохранить на конец этого года на счетах местных бюджетов остатки средств по субвенциям на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий и реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности для осуществления соответствующих расходов в 2019 году", - добавил Мельник.

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Верховная Рада, Госбюджет, Бюджет, Бюджет-2018.
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